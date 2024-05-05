Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове ночью и вечером 6 мая местами возможны кратковременные дожди, ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Азербайджана.

Согласно информации, ночью и вечером пройдут грозы, ожидается северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-14°, днем ​​- 15-19° тепла. Атмосферное давление повысится с 756 до 760 мм рт. ст., относительная влажность будет в пределах 70-80%.

В ряде районов республики ожидаются дожди, местами интенсивного характера, в высокогорье возможны грозы, град и снегопад. Ночью и утром кое-где будет туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 11-15°, днем ​​16-21° тепла, в горах ночью 2-7°, днем 7-12° тепла.