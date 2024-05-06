ТБИЛИСИ/Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) готов участвовать в проекте «зеленого» коридора Азербайджан-ЕС при утверждении его осуществимости.

Об этом, в частности, в эксклюзивном интервью Trend сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков в кулуарах ежегодного собрания Банка в Тбилиси.

Генеральный директор АБР отметил, что банк является активным сторонником регионального сотрудничества, поскольку это, вероятно, один из немногих многосторонних банков развития (МБР), где региональное сотрудничество предусмотрено в его уставных документах.

«Что касается Центральной Азии и Кавказа, то в начале 2000-х годов мы учредили Программу Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). С тех пор общий объем инвестиций в региональное сотрудничество, включая связность, превысил 50 миллиардов долларов.

Конечно, продолжаются исследования по проекту черноморского кабеля, идущего из Азербайджана в Грузию, из Черного моря в Румынию и остальную часть Европейского Союза. В настоящее время проводится технико-экономическое обоснование. Мы надеемся, что оно будет предварительно завершено к середине или концу этого года. Если исследование покажет, что проект осуществим, мы будем рады в нем принять участие. Это очень масштабный проект, и если он реализуется, я думаю, что в нем смогут принять участие многие международные финансовые институты. Кроме того, несколько дней назад в Ташкенте правительства Узбекистана, Казахстана и Азербайджана подписали предварительный меморандум о взаимопонимании о проекте возможного подводного кабеля, пересекающего Каспийское море, из Узбекистана в Казахстан и в Азербайджан по так называемому «зеленому» энергетическому коридору. Узбекистан вкладывает довольно много средств в производство возобновляемой энергии, солнечной и ветровой, в западных частях страны, в то время как большая часть экономической базы фактически находится на востоке Узбекистана. Мы думаем, что эти проекты имеют потенциал для производства «зелено» энергии, которая затем может поставляться по этому предлагаемому «зеленому» коридору. Но мы считаем, что для этого потребуются большие инвестиции», — сказал он.

Отметим, что 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу.

В рамках достигнутого соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1 195 километров. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. Это позволит наладить поставки до четырех гигаватт "зеленой" энергии.