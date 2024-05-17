В 2023 году Kapital Bank предоставил клиентам около 3 миллионов платежных карт - Фарид Гусейнов

БАКУ /Trend/ - В 2023 году Kapital Bank предоставил клиентам около 3 миллионов платежных карт.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом во время пресс-конференции заявил председатель правления, главный исполнительный директор Kapital Bank Фарид Гусейнов.

"В прошлом году мы предоставили клиентам около 3 миллионов дебетовых и кредитных карт", - подчеркнул он.

По его словам, продолжается продажа дебетовых кредитных карт.

"Мы продолжаем продавать дебетовые и кредитные карты как в филиалах, так и на стендах, в отделениях и магазинах-партнерах", - добавил он.

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