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В 2023 году Kapital Bank предоставил клиентам около 3 миллионов платежных карт - Фарид Гусейнов

Экономика Материалы 17 мая 2024 11:24 (UTC +04:00)
В 2023 году Kapital Bank предоставил клиентам около 3 миллионов платежных карт - Фарид Гусейнов

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В 2023 году Kapital Bank предоставил клиентам около 3 миллионов платежных карт.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом во время пресс-конференции заявил председатель правления, главный исполнительный директор Kapital Bank Фарид Гусейнов.

"В прошлом году мы предоставили клиентам около 3 миллионов дебетовых и кредитных карт", - подчеркнул он.

По его словам, продолжается продажа дебетовых кредитных карт.

"Мы продолжаем продавать дебетовые и кредитные карты как в филиалах, так и на стендах, в отделениях и магазинах-партнерах", - добавил он.

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