ООН активно поддерживает председательство Азербайджана на COP29 - Владанка Андреева

БАКУ /Trend/ - ООН активно поддерживает председательство Азербайджана на COP29

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявила резидент-координатор ООН Владанка Андреева в ходе бизнес-форума "Повышение амбиций, стимулирование действий" в рамках COP29.

"Страновая группа ООН активно поддерживает председательство Азербайджана на COP29, и мы хотим, чтобы эта конференция была не просто успешной, но и способствовала достижению целей и активизации действий. Актуальность климатического кризиса трудно переоценить. Нам нужно мобилизовать все свои силы для борьбы с изменением климата", — сказала она.

По ее словам, частный сектор играет ключевую роль в борьбе с изменением климата.

"Исторически сложилось так, что большая часть ответственности за смягчение последствий изменения климата ложилась на правительства и международные организации, но, я думаю, становится все более очевидным, что у бизнеса и частного сектора есть не только возможности, но и финансовые стимулы для проведения существенных изменений. Частный сектор имеет беспрецедентный доступ к ресурсам и обладает инновационными возможностями. У него есть передовые технологии, талантливая рабочая сила. Частный сектор может стать пионером в области экологически чистых инноваций. Частный сектор может инвестировать и внедрять инновации, которые могут значительно снизить выбросы углекислого газа — от технологий по использованию возобновляемых источников энергии до методов устойчивого ведения сельского хозяйства", — добавила она.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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