Необходимо вовлекать частный сектор в трансформацию "зеленой" экономики - Талех Кязимов

БАКУ /Trend/ - Необходимо вовлекать частный сектор в трансформацию "зеленой" экономики.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов в ходе бизнес-форума "Повышение амбиций, стимулирование действий" в рамках COP29.

"Необходимо вовлекать частный сектор в трансформацию "зеленой" экономики, как и все остальные сектора. Трансформация требует должного регулирования, в частности, необходимо определить потенциальные риски и конфликты", - подчеркнул он.

По его словам, сейчас глобальная экономика, как и экономика Азербайджана, столкнулись с проблемами, связанными с изменением климата, последствия которого необходимо устранить.

"Для нас большая честь принимать подобное мероприятие. COP29 - это дискуссионная площадка высокого уровня для мировых держав", - добавил он.

Он также упомянул, что Центральный банк Азербайджана предпринимает меры для стимулирования "зеленого" финансирования и усиления участия банка в регулировании энергоэффективных инициатив.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!