АБР утвердил пакет техпомощи Азербайджану для подготовки к COP29 - Евгений Жуков (Эксклюзивное интервью) (ФОТО)

ТБИЛИСИ/Trend/- Азиатский банк развития (АБР) утвердил пакет технической помощи Азербайджану для подготовки к COP29.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков в кулуарах ежегодного собрания Банка в Тбилиси.

Он отметил, что это особенный год для АБР и Азербайджана, поскольку в этом году исполняется 25 лет со дня вступления Азербайджана в Азиатский банк развития в 1999 году.

«Кроме того, в этом году мы готовим нашу новую стратегию партнерства со страной, которая охватит следующие пять лет с 2024 по 2028 год и определит области сотрудничества между АБР и Азербайджаном. Мы очень рады, что Азербайджан был выбран местом проведения COP29, которая пройдет в Баку в ноябре этого года. Когда об этом было объявлено в декабре прошлого года, президент АБР направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и предложил поддержку АБР правительству Азербайджана», - сказал Жуков.

Гендиректор АБР напомнил, что примерно три недели назад у него была возможность посетить Баку вместе с коллегами из АБР, занимающимися вопросами изменения климата, чтобы обсудить конкретные направления возможного сотрудничества в этой области.

«У нас была возможность обсудить это с министром финансов Азербайджана Самиром Шарифовым, который является управляющим АБР, и мы провели продуктивную встречу с назначенным президентом COP29, министром окружающей среды Мухтаром Бабаевым.

С тех пор мы уже утвердили пакет технической помощи, который поможет стране создать потенциал для проведения переговоров, связанных с COP и проведения самого мероприятия. Это своего рода помощь стране в подготовке к COP. Конечно, мы будем рады обсудить любые дальнейшие направления сотрудничества», - добавил генеральный директор АБР.

Поддержка «зеленой» повестке Азербайджана

«Мы также помогаем стране разрабатывать и реализовывать больше проектов в области «зеленой» энергетики, чтобы продемонстрировать миру, что Азербайджан серьезно относится к повестке дня в области изменения климата. Два года назад АБР инвестировал в крупнейшую солнечную электростанцию на Кавказе. Это электростанция мощностью 230 мегаватт компании Masdar в Аляте, которую мне тоже довелось посетить. Это очень современная электростанция, и шаг к осуществлению желания правительства реализовать «стратегию 30» к 2030 году, а это означает, что к этому году страна должна быть в состоянии производить 30 процентов всей энергии из возобновляемых источников», - сказал он.

Жуков отметил, что АБР обсуждает с Азербайджаном, а также с частным сектором дальнейшие возможности инвестирования в проекты солнечной энергетики.

«Я надеюсь, что позднее в этом году мы сделаем более конкретные объявления по этому поводу. Но и в целом мы обсуждаем со страной возможности инвестирования в морские ветроэнергетические проекты. Кроме того, мы пилотируем проект плавучей солнечной электростанции. Мы размещаем панели на озере или на любом водоеме и таким образом производим энергию. У нас есть небольшой проект мощностью 100 кВт, который сейчас реализуется на одном из озер Баку. Посмотрим, сработает ли это, сможем ли мы над этим еще поработать», — сказал он.

Жуков добавил, что АБР также работает с правительством Азербайджана над декарбонизацией транспортного сектора.

«Например, у нас есть текущий проект, и мы будем оказывать дополнительную помощь в электрификации частей проекта железной дороги Север-Юг. Мы будем рады поработать над дополнительными такими проектов в будущем», - сказал он.

Генеральный директор АБР отметил, что банк является активным сторонником регионального сотрудничества, поскольку это, вероятно, один из немногих многосторонних банков развития (МБР), где региональное сотрудничество предусмотрено в его уставных документах.

«Что касается Центральной Азии и Кавказа, то в начале 2000-х годов мы учредили Программу Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). С тех пор общий объем инвестиций в региональное сотрудничество, включая связность, превысил 50 миллиардов долларов. Конечно, продолжаются исследования по проекту черноморского кабеля, идущего из Азербайджана в Грузию, из Черного моря в Румынию и остальную часть Европейского Союза. В настоящее время проводится технико-экономическое обоснование. Мы надеемся, что оно будет предварительно завершено к середине или концу этого года. Если исследование покажет, что проект осуществим, мы будем рады в нем принять участие. Это очень масштабный проект, и если он реализуется, я думаю, что в нем смогут принять участие многие международные финансовые институты. Кроме того, несколько дней назад в Ташкенте правительства Узбекистана, Казахстана и Азербайджана подписали предварительный меморандум о взаимопонимании о проекте возможного подводного кабеля, пересекающего Каспийское море, из Узбекистана в Казахстан и в Азербайджан по так называемому «зеленому» энергетическому коридору. Узбекистан вкладывает довольно много средств в производство возобновляемой энергии, солнечной и ветровой, в западных частях страны, в то время как большая часть экономической базы фактически находится на востоке Узбекистана. Мы думаем, что эти проекты имеют потенциал для производства «зелено» энергии, которая затем может поставляться по этому предлагаемому «зеленому» коридору. Но мы считаем, что для этого потребуются большие инвестиции», — сказал он.

Жуков отметил, что с момента вступления Азербайджана в АБР в 1999 году банк предоставил пакет помощи на общую сумму 4,2 миллиарда долларов.

«Но большая часть этого на данный момент приходится на долю государственного сектора. А сумма, которая приходится на долю

частного сектора составляет всего около 50 миллионов долларов. Это важное кредитование. Например, проект стоимостью 21 миллион долларов, который мы реализовали два года назад и в рамках которого мы помогли построить солнечную электростанцию мощностью 230 мегаватт, очень эффективный. Но в такой стране, как Азербайджан, которая является страной с доходом выше среднего, мы видим больше возможностей для прямых инвестиций в частный сектор со стороны АБР с другими партнерами, но без государственных гарантий, а это означает, что мы не будем увеличивать государственный долг. Другой аспект заключается в том, что многие называют COP29 финансовой COP. Поэтому мы очень заинтересованы в сотрудничестве с правительством и другими международными финансовыми институтами над разработкой более инновационных методов решения проблем, связанных с изменением климата, что потребует весьма существенных инвестиций», — сказал он.

Детали новой страновой стратегии

«Мы готовим новую стратегию партнерства со страной. Но я должен сказать, что основной повесткой дня этой стратегии будет борьба с последствиями изменения климата и помощь Азербайджану в декарбонизации экономики и увеличении доли возобновляемых источников энергии. Таким образом, независимо от того, в каких секторах мы работаем, это всеобъемлющая повестка дня для АБР не только в Азербайджане, но и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. В целом АБР обязался инвестировать 100 миллиардов долларов к 2030 году в эту программу», — сказал он.

Транспортный сектор

«Но если посмотреть по секторам, мы также хотим больше работать над перевозками, продолжать расширять наше сотрудничество с «Азербайджанскими железными дорогами», потому что там много незавершенных задач по реабилитации всей сети», - сказал Жуков.

Он отметил, что АБР также надеется на успешные переговоры между Азербайджаном и Арменией, поскольку как только мирное соглашение будет достигнуто, это позволит стране разблокировать дополнительный транспортный коридор, лучше связать Азербайджан и регион с миром.

«Есть довольно старая железная дорога, которая проходит из южной части Азербайджана через Армению в Нахчыван. Поэтому, если будет достигнуто мирное соглашение и другие соглашения, мы будем очень рады инвестировать в восстановление этой сети, но, конечно, в соответствии с приоритетными решениями правительства Азербайджана», - добавил он.

Сотрудничество в сфере образования

«Еще одно направление, над которым мы будем работать, — это образование. Некоторое время мы обсуждали с правительством возможность улучшения технического образования в Азербайджане, потому что вам необходимо повышать квалификацию своей молодой рабочей силы до конца 21 века. Мы надеемся обеспечить инвестиции в эту область. Чем раньше тем лучше. И в целом, как я подчеркивал ранее, мы, вероятно, будем рассматривать возможность немного большего смещения нашего внимания в балансировании между инвестициями в государственный сектор и инвестициями в частный сектор», - заключил он.