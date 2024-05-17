В Азербайджане готовится законопроект по применению налогов на выбросы углерода - Мухтар Бабаев

БАКУ/Trend/ - Президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев сообщил на конференции "Повышение амбиций и стимулирование действий: устойчивый бизнес. COP29" о подготовке ряда законопроектов, отвечающих новым климатическим вызовам, сообщает в пятницу Trend.

"В развитых странах применяется налог на выбросы углерода. В нашей стране готовится законопроект по данному вопросу, идет завершающая стадия", - подчеркнул Бабаев.

Он упомянул, что ЕС введет этот налог в отношении продукции с углеродоемких производств, и это надо учесть азербайджанским экспортерам ряда видов продукции.

"Мы открыты для приема предложений от частного сектора в отношении соответствия бизнеса, законов Азербайджана мировой климатической повестки. Мы будем работать с депутатами по оперативному рассмотрению и одобрению необходимых законов", - отметил Бабаев.

По его мнению, выполнение Азербайджаном климатических обязательств (снижение выбросов парниковых газов на 40 процентов) и увеличение доли ВИЭ в энергобалансе до 33 процентов принесет доход стране на долгие годы.

Он подчеркнул, что на разных уровнях в Азербайджане принимаются решения, демонстрирующие следование зеленой повестке.

"Например, импорт электромобилей освобожден от пошлин и налогов. Это сделано в рамках развития процесса электромобильности в стране. Будут предприниматься и другие шаги. Важная задача - создание зон "зеленой" экономики, "зеленой" энергии в Азербайджане", - сообщил министр.

Бабаев также упомянул об активизации работы по налаживанию экспорта "зеленой" энергии с Каспия в ЕС.

"Мы ведем переговоры на всех уровнях. И бизнес имеет важную роль в этом процессе в преддверии COP 29", - добавил Бабаев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!