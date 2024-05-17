Мухтар Бабаев призвал коммерческие банки Азербайджана предусмотреть в своих портфелях "зеленые" кредиты

БАКУ /Trend/ - Президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев призвал коммерческие банки страны предусмотреть в своих портфелях "зеленые" кредиты и следовать климатической политике.

Как передает в пятницу Trend, такое заявление он сделал на конференции "Устойчивое развитие бизнеса COP29. Повышение амбиций, стимулирование действий".

"Банки должны реализовать продуманную климатическую политику, внести климатическую составляющую и меры ответственности в свои портфели. Это нацелено на долгосрочную перспективу", - считает министр.

По его словам, для финансирования зеленых проектов нужны особые виды кредитов, механизмы, и банки должны работать в этом направлении.

"Банки должны предлагать "зеленые" кредиты тем проектам, которые направлены на защиту окружающей среды. Они должны взять на вооружение международную практику. Регуляторы в лице правительства и ЦБ готовы содействовать этому", - подчеркнул Бабаев.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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