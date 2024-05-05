Будем работать над стабильностью – команда Азербайджана в групповых упражнениях

БАКУ /Trend/ - Мы проанализируем наши выступления на Кубке Европы в Баку, постараемся к предстоящему чемпионату Европы в Будапеште исправить ошибки. Будем работать над стабильностью.

Об этом в воскресенье сказали Trend члены команды Азербайджана в групповых упражнениях.

Напомним, что команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала на Кубке Европы по художественной гимнастике в Баку две "бронзы" в многоборье и в упражнении с тремя лентами и двумя мячами.

В состав команды вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова.

"Всегда есть, к чему стремиться, до чемпионата Европы осталось немного времени, но мы будем работать над чистотой исполнения и стабильностью. Самое главное слушать тренера. Мы верим, что все будет хорошо", - подчеркнула Зейнаб Гумметова.

Ляман Алимурадова отметила, что команда рада, что первый Кубок Европы по художественной гимнастике прошел в Баку.

"Очень рады выступать в таких замечательных условиях, в самой лучшей гимнастической арене в мире", - сказала грация.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике прошел 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях приняли участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступили в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!