БТК в мае начнет работать с расширенной мощностью для поддержки Среднего коридора

БАКУ /Trend/ - Железнодорожный маршрут "Баку-Тбилиси-Карс" (БТК) - важная часть Среднего коридора, и после модернизации, с 20 мая 2024 года он будет способен обеспечивать транспортировку в год до пяти миллионов тонн, что в пять раз больше прежнего показателя.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на информацию ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в соцсетях.

По словам главы АЖД Ровшана Рустамова, ремонтные и расширительные работы на 184-километровом грузинском участке железнодорожной линии БТК завершены. После расширения годовая пропускная способность БТК увеличилась с одного миллиона тонн до пяти миллионов тонн в год.

Он напомнил, что в конце 2022 года, после оценки работы БТК (к тому времени маршрут действовал ровно 5 лет с пределом транспортировки не более 1 млн тонн грузов в год), было решено расширить БТК многократно (с учетом поступательного роста перевозки грузов по Среднему коридору.

"Сложным участком при расширении был признан грузинский. Был установлен интенсивный режим работы, несмотря на неблагоприятный рельеф местности (в некоторых местах работы велись на высоте 2400 метров над уровнем моря)", - сказал Рустамов.

В рамках работ были проложены не только железнодорожная линия, но и электрическая линия 10 кВ протяженностью 172 километра, оптико-волоконный кабель протяженностью 338 километров, проведены необходимые работы на идущих параллельно маршруту автомобильных дорогах.

"С 20 мая начнутся грузоперевозки по расширенной железнодорожной линии БТК. Основная цель модернизации этой железнодорожной линии заключалась в повышении конкурентоспособности Среднего коридора и в том, чтобы сделать БТК одной из основных грузовых артерий данного коридора. Думаю, что тем самым Азербайджан превратится в важный транспортный узел на маршруте Восток-Запад", - подчеркнул Рустамов.

По его мнению, значение БТК в ускорении доставки грузов из Китая и стран Центральной Азии в Европу через территорию Азербайджана очень велико. "АЖД будет готова перевозить по модернизированной железнодорожной линии БТК большую часть грузов, отправляемых из Азии на Запад и наоборот, и готова конкурировать на международном уровне в области грузоперевозок", - отметил глава АЖД.

Напомним, что Азербайджан вложил в проект расширения БТК свыше 100 миллионов, предоставив кредит для Грузии.