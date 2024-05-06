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На судах будут установлены атомные часы

В мире Материалы 6 мая 2024 03:46 (UTC +04:00)
На судах будут установлены атомные часы

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Американская компания Victor Incorporation заявила, что на суднах будут установлены атомные часы.

Как передает Trend, атомные часы отличаются высокой точностью. Компания уже тестировала эти часы на суднах, плавающих в Атлантическом океане.

В заявлении компании говорится, что точно синхронизировать атомные часы возможно. Точное время необходимо для навигации, спутниковой связи и интернета. Атомные часы, установленные на кораблях, позволят синхронизировать время по всему миру с высокой точностью.

Следует отметить, что атомные часы не чувствительны к воздействиям окружающей среды. Поскольку ядерная реакция стабильна, погрешность этих часов не превышает 1 секунды за 3 миллиона лет.

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