На судах будут установлены атомные часы

БАКУ /Trend/ - Американская компания Victor Incorporation заявила, что на суднах будут установлены атомные часы.

Как передает Trend, атомные часы отличаются высокой точностью. Компания уже тестировала эти часы на суднах, плавающих в Атлантическом океане.

В заявлении компании говорится, что точно синхронизировать атомные часы возможно. Точное время необходимо для навигации, спутниковой связи и интернета. Атомные часы, установленные на кораблях, позволят синхронизировать время по всему миру с высокой точностью.

Следует отметить, что атомные часы не чувствительны к воздействиям окружающей среды. Поскольку ядерная реакция стабильна, погрешность этих часов не превышает 1 секунды за 3 миллиона лет.