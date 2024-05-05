АБР должен продолжать помогать странам предпринимать амбициозные действия по борьбе с изменением климата – заместитель премьер-министра Узбекистана

ТБИЛИСИ /Trend/- АБР должен продолжать помогать странам предпринимать амбициозные действия по борьбе с изменением климата.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом говорится в заявлении заместителя премьер-министра Узбекистана Джамшида Ходжаева в связи с ежегодным собранием АБР в Тбилиси.

«Мы призываем АБР активизировать усилия по поддержке инвестиций в человеческий капитал, уделяя особое внимание потребностям сообществ.

Мы считаем, что АБР должен продолжать свои усилия, чтобы помочь странам принять амбициозные меры по борьбе с изменением климата и обеспечению экологической устойчивости, одновременно инвестируя в передовые и устойчивые к изменению климата подходы для достижения целей Парижское соглашение.

Продолжающиеся усилия по развитию «зеленых» и пригодных для жизни городов будут способствовать более экологичному и инклюзивному развитию»,- сказал он.

Ходжаев также призывает АБР повышать устойчивость, включая экономическую и финансовую устойчивость, чтобы позволить странам-партнерам противостоять прошлым, текущим и будущим потрясениям и восстанавливаться после них.

«Продолжающиеся усилия по оказанию помощи странам в устойчивом управлении долгом и развитии местной валюты. и рынки капитала будут иметь важное значение. Укрепление управления и институтов, а также расширение эффективных и адресных систем социальной защиты для лучшей защиты наиболее уязвимых слоев населения являются важным вкладом»,- добавил он.

По его словам, Узбекистан приветствует продолжающуюся поддержку АБР качественной инфраструктуре.

«Поддержка более справедливого доступа к базовой цифровой инфраструктуре станет важным элементом этих усилий. Они будут активизировать усилия по использованию возможностей цифровых технологий для стимулирования инноваций, которые могут способствовать прогрессу в достижении ЦУР. Узбекистан привержен тесному сотрудничеству с АБР и его членами для построения лучшего будущего для нашего народа»,- заключил Ходжаев.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое проходит со 2 по 5 мая, — «Мост в будущее».

Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, представители международных организаций и организаций гражданского общества, молодежь, научные круги и средства массовой информации.