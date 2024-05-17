Во время COP29 внимание всего мира будет приковано к Азербайджану - Нигяр Арпадараи

БАКУ /Trend/ - Во время COP29 внимание всего мира будет приковано к Азербайджану.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала депутат Милли Меджлиса (парламент), Лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи в ходе бизнес-форума "Повышение амбиций, стимулирование действий" в рамках COP29.

"Через несколько месяцев в Азербайджане состоится COP29. Внимание всего мира будет приковано к нашей стране, что чрезвычайно важно для нас", - подчеркнула она.

Она упомянула, что Азербайджан всегда был страной, уважающей международное право и справедливость.

"Азербайджан также является важной частью международного сообщества в вопросе борьбы с изменением климата. Нам требуется значительный объем финансовых ресурсов для перехода к "зеленой" экономике. И необходимо значительно увеличить объем международного частного финансирования", - отметила она.

Арпадараи также добавила о том, что важно, чтобы частный сектор взял на себя ведущую роль и определил свои цели в борьбе с изменением климата.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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