Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Изменено местонахождение посольства Азербайджана в Иране

Политика Материалы 17 мая 2024 10:10 (UTC +04:00)
Изменено местонахождение посольства Азербайджана в Иране

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Планируется возобновление деятельности посольства Азербайджана в Иране на новом месте.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ о проводимой работе по восстановлению деятельности посольства Азербайджана в Иране.

Он отметил, что после теракта совершенного на посольство Азербайджана в январе прошлого года, одним из основных направлений переговоров с иранской стороной стал вопрос о предоставлении полной гарантии безопасности посольства.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости