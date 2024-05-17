Изменено местонахождение посольства Азербайджана в Иране

БАКУ /Trend/ - Планируется возобновление деятельности посольства Азербайджана в Иране на новом месте.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ о проводимой работе по восстановлению деятельности посольства Азербайджана в Иране.

Он отметил, что после теракта совершенного на посольство Азербайджана в январе прошлого года, одним из основных направлений переговоров с иранской стороной стал вопрос о предоставлении полной гарантии безопасности посольства.

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