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В Азербайджане приняты законные меры в отношении 345 родителей

Общество Материалы 17 мая 2024 10:03 (UTC +04:00)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане приняты законные меры в отношении 345 родителей.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в годовом отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

"В ходе рейдов, проведенных полицией, были выявлены 342 несовершеннолетних, проживающих на улице, в том числе попрошайничающих и привлекаемых к незаконному труду", - говорится в отчете.

Было отмечено, что были приняты законные меры в отношении 345 родителей, подстрекающих детей к противоправным действиям, в то же время в комиссии при Исполнительной власти, в структуры опеки и попечительства направлено 504 материала с целью оказания соответствующей заботы и помощи детям, решения их социальных проблем.

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