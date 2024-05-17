В Азербайджане ряд лиц оштрафованы на более чем 123 тысячи манатов

БАКУ /Trend/ - Центром мониторинга трудовых отношений Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям Азербайджана проведены проверки в 32 строящихся многоэтажных жилых домах, где был выявлен факт привлечения 47 человек к работе без трудового договора, в отношении 13 работодателей были наложены административные штрафы на общую сумму 123 тысячи 100 манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в годовом отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

"В ходе проверок, проведенных Службой государственной инспекции труда на основании обращений граждан, был выявлен факт привлечения к работе 512 (+143) лиц без наличия трудового договора, в результате чего работодатели были оштрафованы на общую сумму 2 миллиона 374 тысячи 400 (+591 тысяча 900) манатов, а также за принуждение работника к выполнению работы (услуги), не относящейся к его трудовой функции, соответствующее должностное лицо привлечено к административной ответственности (выплате штрафа).

В ходе рассмотрения поступивших обращений были выявлены два факта привлечения к работе лиц, не достигших 15-летнего возраста, виновные лица оштрафованы в административном порядке", - говорится в отчете.

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