Анар Агаев представит Азербайджан в финале Международного конкурса "Новая волна 2024"

БАКУ /Trend Life/ - Исполнитель Анар Агаев представит Азербайджан в финале Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2024",сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу проекта в Instagram.

15 и 16 мая в Академии популярной музыки в Москве прошел полуфинал Международного конкурса "Новая волна 2024". Всего на конкурс было подано более 7000 заявок. В полуфинале выступили более 60 исполнителей из Азербайджана, Беларуси, Германии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и других стран.

После двух дней работы жюри выбрало наиболее достойных - тринадцать участников из семи стран, среди них и представитель Азербайджана Анар Агаев.

Финал конкурса "Новая волна 2024" пройдет на сцене New Wave Hall с 22 по 27 августа в Сочи.

Отметим, что Анар Агаев занял первое место в категории "Вокал" на конкурсе "Bakı payızı-2023. 35 il sonra" (Бакинская осень – 2023. 35 лет спустя).

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