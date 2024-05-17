Названо число лиц, выдворенных в административном порядке из Азербайджана в 2023 году

БАКУ /Trend/ - В 2023 году 154 человека были выдворены с территории Азербайджана в административном порядке.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в годовом отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

В отчете отмечается, что в ходе мероприятий по выявлению жертв торговли людьми и принудительного труда были выявлены 8 миграционных каналов, задержаны 154 человека, которые в административном порядке было выдворены с территории Азербайджана.

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