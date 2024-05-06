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В Баку сохранится нестабильная погода

Общество Материалы 6 мая 2024 19:19 (UTC +04:00)
В Баку сохранится нестабильная погода

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами до 23-25 м/с до утра 7 мая.

Об этом сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана

Было отмечено, что с вечера 6 мая до полудня 8 мая временами будет дождливо.

В некоторых частях полуострова осадки могут кратковременно усилиться, ожидаются грозы.

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