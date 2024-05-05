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В Узбекистане упрощен процесс установки зарядных станций для электромобилей

Узбекистан Материалы 5 мая 2024 23:58 (UTC +04:00)
В Узбекистане упрощен процесс установки зарядных станций для электромобилей

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Узбекистане сообщили об упрощении процесса установки и подключения зарядных станций для электромобилей к электросети.

Об этом говорится в сообщении министерства энергетики страны, передает Trend.

Согласно информации, теперь юридическим лицам будет легче получить разрешение на установку таких станций, а процесс подключения займет не более месяца.

Отмечается, что компании "Территориальные электрические сети" и "Узэнергоинспекция" активно работают над тем, чтобы все процедуры выполнялись в срок.

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