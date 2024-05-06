Сборная Азербайджана по футболу встретится с командой Казахстана

БАКУ /Trend/ - Определился еще один соперник сборной Азербайджана по футболу.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

В товарищеском матче сборная Азербайджана встретится с Казахстаном. Матч пройдет 11 июня на стадионе «Халадас Спорткомплексум» в Венгрии. Встреча начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Отметим, что 7 июня в 21:00 по бакинскому времени сборная Азербайджана на том же стадионе проведет международный товарищеский матч со сборной Албании.

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