АБР обсуждает с Азербайджаном дальнейшие возможности инвестирования в проекты солнечной энергетики - Евгений Жуков

ТБИЛИСИ/Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) обсуждает с Азербайджаном, а также с частным сектором, дальнейшие возможности инвестирования в проекты солнечной энергетики.

Об этом, в частности, в эксклюзивном интервью Trend сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков в кулуарах ежегодного собрания Банка в Тбилиси.

«Я надеюсь, что позднее в этом году мы сделаем более конкретные объявления по этому поводу. Но и в целом мы обсуждаем со страной возможности инвестирования в морские ветроэнергетические проекты. Кроме того, мы пилотируем проект плавучей солнечной электростанции. Мы размещаем панели на озере или на любом водоеме и таким образом производим энергию. У нас есть небольшой проект мощностью 100 кВт, который сейчас реализуется на одном из озер Баку. Посмотрим, сработает ли это, сможем ли мы над этим еще поработать», - сказал он.

Жуков отметил, что АБР помогает стране разрабатывать и реализовывать больше проектов в области «зеленой» энергетики, чтобы продемонстрировать миру, что Азербайджан серьезно относится к повестке дня в области изменения климата.

«Два года назад АБР инвестировал в крупнейшую солнечную электростанцию на Кавказе. Это электростанция мощностью 230 мегаватт компании Masdar в Аляте, которую мне тоже довелось посетить. Это очень современная электростанция, и шаг к осуществлению желания правительства реализовать «стратегию 30» к 2030 году, а это означает, что к этому году страна должна быть в состоянии производить 30 процентов всей энергии из возобновляемых источников», - сказал он.