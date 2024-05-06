Казахстан ратифицировал соглашение с Турцией о международных комбинированных перевозках грузов

АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках грузов".

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Как ранее заявил вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев, представляя проект закона о ратификации в Сенате парламента, документ предусматривает регулярные железнодорожно-паромные операции на Каспийском море, предоставление соответствующей связи и транзитных услуг на железнодорожных линиях, соединяющих государства, в частности для международных контейнерных блок-поездов, а также определяет условия перевозки грузов между двумя странами с учетом правил таможенного оформления.

"В настоящее время мы ведем работу по сокращению сроков доставки грузов из Китая в Европу через комбинированный Транскаспийский международный транспортный маршрут. В нем задействованы железнодорожный, автомобильный и водный транспорт. Уже сегодня сроки прохождения грузов и доставки товаров по маршруту сокращены до 19-23 дней, из них 6 дней - по территории Казахстана. Это в 2 раза быстрее, чем в прошлом году. Данное соглашение повлияет на развитие ТМТМ", – сказал Аблалиев.

Он добавил, что для урегулирования всех вопросов исполнения соглашения будет создан Совместный комитет по развитию перевозок. Его главной задачей станет повышение скорости и качества транзитных перевозок.