Unibank снизил проценты по кредиту, увеличил сумму и срок кредита!

Unibank объединил три желания своих клиентов в один продукт. Банк существенно снизил процентную ставку по наличным кредитам, а также увеличил максимальную сумму и срок кредита. Теперь, клиенты обратившиеся в « Unibank » смогут получить кредит до 50 000 манатов начиная от 11% годовых и на срок до 60 месяцев. Снижение процентов и продление срока сделали кредит более доступным для клиентов.

Взяв кредит наличными в « Unibank », вы получаете следующие преимущества:

- кредит, с процентной ставкой от 11% годовых;

- сумма до 50 000 манатов;

- нет комиссии за страховку;

- не требуется поручитель;

- клиент сам определяет дату оплаты кредита;

- срок оплаты до 60 месяцев;

- быстрое и легкое оформление.

Если у вас есть UCard, вы можете получить кредит в приложении UBank за считанные минуты, не приходя в филиал. Если у вас еще нет UCard, вы можете получить эту мультивалютную карту прямо на месте, очень удобно и бесплатно, обратившись в ближайший филиал Unibank.

Также вы можете заказать кредит не приходя в банк:

- отправив слово « Kredit » по SMS на номер 8117;

- заказав онлайн с сайта www.unibank.az (https://unbk.az/2PgNi30);

Unibank – Твой Банк!