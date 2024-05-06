Unibank снизил проценты по кредиту, увеличил сумму и срок кредита!

Unibank объединил три желания своих клиентов в один продукт. Банк существенно снизил процентную ставку по наличным кредитам, а также увеличил максимальную сумму и срок кредита. Теперь, клиенты обратившиеся в « Unibank » смогут получить кредит до 50 000 манатов начиная от 11% годовых и на срок до 60 месяцев. Снижение процентов и продление срока сделали кредит более доступным для клиентов.
Взяв кредит наличными в « Unibank », вы получаете следующие преимущества:
- кредит, с процентной ставкой от 11% годовых;
- сумма до 50 000 манатов;
- нет комиссии за страховку;
- не требуется поручитель;
- клиент сам определяет дату оплаты кредита;
- срок оплаты до 60 месяцев;
- быстрое и легкое оформление.
Если у вас есть UCard, вы можете получить кредит в приложении UBank за считанные минуты, не приходя в филиал. Если у вас еще нет UCard, вы можете получить эту мультивалютную карту прямо на месте, очень удобно и бесплатно, обратившись в ближайший филиал Unibank.
Также вы можете заказать кредит не приходя в банк:
- отправив слово « Kredit » по SMS на номер 8117;
- заказав онлайн с сайта www.unibank.az (https://unbk.az/2PgNi30);
Unibank – Твой Банк!