ФК "Зиря" и "Сабах" одержали победы в рамках чемпионата Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня прошли очередные матчи в Премьер-лиге Азербайджана.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, второй день XXXIII тура стартовал в Товузе.

Гостем «Туран Товуза» стала «Зиря», борющаяся за попадание в еврокубки. Команда Рашада Садыхова отправилась в поездку за важными очками. Его подопечные должны были победить, чтобы сохранить шанс на попадание в еврокубки. В итоге они выиграли 2:1.

Игровой день завершился в Баку. Претендент на награды "Сабах" одержал победу над клубом "Араз-Нахчыван". Единственный гол, решивший исход встречи, был забит на 1-й минуте. Аяз Гулиев забил победный гол.

Отметим, что последний матч тура состоится завтра. «Сабаил» примет «Габалу».