Кубок Европы в Баку: состоялась церемония награждения команд в групповых упражнениях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров Кубка Европы по художественной гимнастике среди команд в групповых упражнениях, сообщает в воскресенье Trend.

В упражнениях с пятью обручами на высшую ступень пьедестала почета поднялась команда Израиля, на втором месте расположилась команда Италии, третью позицию заняла команда Болгарии.

Награды вручили министр молодежи и спорта Азербайджана, президент Европейской гимнастики (European Gymnastics) Фарид Гаибов, член Исполнительного комитета Европейской гимнастики (European Gymnastics) Альваро Соуса, член Технического комитета по художественной гимнастике Европейской гимнастики (European Gymnastics), судья международной категории Евгения Виляева.

В упражнениях с тремя лентами и двумя мячами золотую медаль завоевала команда Болгарии, "серебро" у команды Италии, бронзовой медали удостоена команда Азербайджана.

Награды вручили президент Федерации художественной гимнастики Румынии Ирина Делеану, тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Сияна Василева, директор Национальной арены гимнастики Эмиль Мустафаев.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

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