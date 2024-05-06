Израиль решил продолжить операцию в Рафахе

БАКУ /Trend/ - Военный кабинет Израиля единогласно принял решение продолжить военные действия в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом говорится в заявлении канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передает Trend.

"Военный кабинет единогласно решил, что Израиль продолжит операцию в Рафахе с целью оказать военное давление на ХАМАС, содействовать освобождению заложников и достижению других военных целей. Израиль считает ответное предложение ХАМАС по Газе недостаточным", - говорится в заявлении.

Одновременно в канцелярии также объявили о намерении Израиля отправить делегацию в Каир для продолжения переговоров по ситуации в Газе.

Отметим, что сегодня палестинское движение ХАМАС сообщило египетским и катарским посредникам о своем согласии на предложенный ими проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа.