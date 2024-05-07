Шри-Ланка сохранит бесплатные визы для туристов из России и еще шести стран

БАКУ /Trend/ - Власти Шри-Ланки приняли решение сохранить бесплатные визы для туристов из России и шести других стран. Это решение было принято кабинетом министров островного государства и утверждено президентом, передает Trend.

"Мы сохраняем бесплатные визы для граждан семи стран, включая Индию, Китай, Россию, Японию, Малайзию, Таиланд и Индонезию", - говорится в официальном заявлении правительства Шри-Ланки.

Также было решено сохранить стоимость визы для иностранцев на уровне 50 долларов США за 30 дней пребывания. Это решение принято в контексте заметного прогресса в туристическом секторе страны.

По мнению руководства Шри-Ланки, такой шаг значительно поддержит будущий рост туристической индустрии.

Правительство Шри-Ланки в конце октября 2023 года объявило о начале выдачи бесплатных виз гражданам России, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Таиланда и Японии. Реализация проекта началась в конце ноября. Первоначально такой режим действовал до 31 марта, потом был продлен до 30 апреля текущего года, а затем и до 31 мая.