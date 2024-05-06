В Париже состоялся концерт, посвященный 101-летию великого лидера Гейдара Алиева (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Культурном центре посольства Азербайджана в Париже состоялся концерт, посвященный 101-летию великого лидера Гейдара Алиева, организованный Ассоциацией диалога Франция–Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA) при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, сообщили Trend Life в ADFA.

В мероприятии приняли участие деятели искусства, представители местной общественности, а также члены азербайджанской диаспоры.

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева в своем выступлении подчеркнула, что великий лидер Гейдар Алиев является архитектором и создателем современного независимого Азербайджана, с его именем неразрывно связаны высокий уровень мультикультурализма и толерантности, прогресс во всех областях жизнедеятельности страны, успехи Азербайджана в политической, общественной, экономической, культурной жизни, в признании страны в мире как демократического и процветающего государства.

В концертной программе выступили лауреаты международных конкурсов Агарагим Гулиев (флейта) и Эльдениз Алекберзаде (фортепиано), живущие и обучающиеся во Франции, они представили произведения азербайджанских и мировых классиков.

Гостям была также представлена экспозиция работ заслуженного художника Азербайджана Асмер Нариманбековой "Souffle de printemps".

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