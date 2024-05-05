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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана по случаю праздника Пасхи (ФОТО)

Азербайджан Материалы 5 мая 2024 12:08 (UTC +04:00)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана по случаю праздника Пасхи (ФОТО)

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ/Trend/ - На официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram размещено поздравление, адресованное азербайджанской христианской общине, отмечающей праздник Пасхи.

Как сообщает Trend, в публикации говорится: "Искренне поздравляю всю христианскую общину Азербайджана по случаю праздника Пасхи! Желаю всем крепкого здоровья, теплых чувств и долгих лет жизни! Пусть в жизни каждого гражданина Азербайджана будет много светлых, счастливых дней! Да примет Всевышний все молитвы, вознесенные в эти благословенные праздничные дни!"

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана по случаю праздника Пасхи (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана по случаю праздника Пасхи (ФОТО)
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