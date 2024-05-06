В поселке Суговушан обнаружены фрагменты костей, предположительно принадлежащих человеку

БАКУ /Trend/ - Проводится расследование по факту обнаружения фрагментов костей на территории Агдеринского района.

Об этом в понедельник Trend сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Было отмечено, что 5 мая в прокуратуре Тертерского района проводится расследование по факту обнаружения фрагментов костей, предположительно принадлежащих человеку, при проведении раскопок в связи со строительством новых зданий на освобожденной от оккупации территории поселка Суговушан Агдеринского района.

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