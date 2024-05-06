Бакинский Олимпийский стадион вошел в ТОП-50 лучших арен мира

БАКУ /Trend/ - Авторитетное издание "FourFourTwo" обновило рейтинг лучших стадионов мира.

Как сообщает в понедельник Trend, в списке в который вошли 100 арен, есть и Бакинский Олимпийский стадион.

Бакинская арена, сданная в эксплуатацию в 2015 году, заняла 41-е место.

Возглавляет список стадион "Ла Бомбонера", расположенный в Аргентине. Второе место занял бразильский стадион "Маракана". Первую "тройку" замкнул "Сигнал Идуна Парк", являющийся домашним стадионом немецкой команды "Боруссия Дортмунд".

Отметим, что Бакинский Олимпийский стадион, вмещающий 69 870 зрителей, является самой большой ареной в Азербайджане.

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