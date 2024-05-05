Баку становится центром притяжения инвестиций - что еще Азербайджан готов предложить?

БАКУ /Trend/ - В последнем отчете FDI Intelligence издания Financial Times, Баку назван третьим по популярности инвестиционным направлением в мире.

Согласно отчету, достигнутые в прошлом году соглашения о прямых иностранных инвестициях в Азербайджан являются крупнейшими проектами с 2017 года. Таким образом, в 2023 году в экономику Азербайджана был привлечен значительный приток прямых иностранных инвестиций на общую сумму 6,7 миллиарда долларов. Ведущими вкладчиками в экономику Азербайджана стали Великобритания (1,9 миллиарда долларов), Турция (1,3 миллиарда долларов), Кипр (792 миллиона долларов), Россия (617 миллионов долларов) и Иран (396 миллионов долларов).

Благоприятный деловой климат Азербайджана и многообещающие инвестиционные возможности привлекают множество иностранных инвесторов. В различных секторах экономики реализуются ключевые проекты, стимулирующие инновации и экономический рост и одновременно способствующие созданию новых рабочих мест для рабочей силы страны.

В прошлом году было подписано соглашение между Азербайджанской инвестиционной компанией (AIC) и венгерской Hell Group. Согласно подписанному соглашению, в Свободной экономической зоне "Алят" будет построен новый завод с годовой производственной мощностью 700 миллионов алюминиевых банок для напитков. Производимая продукция будет удовлетворять местный спрос, а также будет экспортироваться в страны Центральной Азии. Проект с крупными инвестициями в размере 211 миллионов долларов направлен на создание более 300 рабочих мест.

Еще одно крупное предприятие, которое получит значительные инвестиции в Азербайджане, предполагает производство автобусов с электрическим приводом в рамках партнерства с китайской компанией BYD Company Limited в Сумгайытском химическом промышленном парке. Первоначально BYD выделил на проект 34 миллиона долларов, а еще 60 миллионов долларов планируется инвестировать в проекты, направленные на создание добавленной стоимости. Целью проекта является создание 800 новых рабочих мест. Начиная с третьего года производства, планируется локализовать производство запасных частей для автобусов с электрическим приводом.

Кроме того, при участии турецкой фирмы "Gen Ilaç ve Sağlık Urünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş." в 2023 году планируется запуск проекта в промышленном парке Пираллахи с инвестиционными затратами в размере 35 миллионов долларов. Кроме того, в сотрудничестве с израильской компанией BioPharmax ведется строительство фармацевтического завода в Свободной экономической зоне Алат, стоимость проекта составляет 45 миллионов евро.

Азербайджан наладил весьма успешные партнерские отношения с энергетическими компаниями из арабских стран. Одним из ярких примеров является сотрудничество с компанией Masdar из ОАЭ, которая активно работает в Азербайджане с 2020 года. Masdar достиг важной вехи благодаря успешному запуску Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 МВт в октябре 2023 года.

Кроме того, Masdar заключил соглашения о разработке наземных ветряных и солнечных проектов, а также интегрированных морских ветряных и экологически чистых водородных проектов, суммарная мощность которых в стране составляет 4 ГВт. Masdar и Азербайджан взаимно согласовали вариант увеличения общей мощности проектов по возобновляемым источникам энергии до впечатляющих 10 ГВт, охватывающих различные технологии. Более того, стало известно, что в ноябре этого года Masdar начнет строительство нескольких проектов по возобновляемой энергетике в Азербайджане, общая стоимость которых превысит 1 миллиард долларов.

В 2019 году компания ACWA Power из Саудовской Аравии дебютировала в Азербайджане. В настоящее время компания разрабатывает ветроэлектростанцию мощностью 240 МВт в Азербайджане с общим объемом инвестиций в размере 286 миллионов долларов. 26 октября 2023 года ЕБРР предоставил синдицированный кредит в размере 197,1 миллиона долларов (186,9 миллиона евро) компании ACWA Power Azerbaijan Renewable Energy. Кроме того, 15 декабря этого года Фонд ОПЕК одобрил предоставление кредита в размере 50 миллионов долларов компании ACWA Power Wind Azerbaijan Renewable Energy, направленного на поддержку строительства ветроэлектростанции "Хызы-Абшерон".

Ранее в этом году ACWA Power в сотрудничестве с Министерством энергетики подписала четыре соглашения о реализации крупных проектов, включая наземную ветроэлектростанцию мощностью 1 ГВт, морскую ветроэлектростанцию мощностью 1,5 ГВт и проект по аккумуляторному хранению энергии.

Итак, это лишь несколько примеров успешного инвестиционного партнерства Азербайджана с широким кругом партнеров во всех уголках мира. Текущие обсуждения как с существующими, так и с потенциальными партнерами сосредоточены на привлечении инвестиций в новые предприятия. Недавно, например, Азербайджан и Казахстан создали совместный инвестиционный фонд, целью которого является привлечение двусторонних инвестиций в различные отрасли. Кроме того, на недавнем Ташкентском инвестиционном форуме Азербайджан и Узбекистан рассмотрели новые направления инвестиционного сотрудничества.

На фоне проведения конференции COP29 в ноябре этого года, Азербайджан использует эту возможность не только для продвижения климатической повестки, но и сможет продемонстрировать инвестиционные возможности потенциальным партнерам. Примечательно, что значительные инвестиционные перспективы появляются не только в Баку, но и на освобожденных территориях Азербайджана, открывая возможности в энергетическом секторе, сельском хозяйстве, развитии транспортной инфраструктуры и различных других отраслях. Компании из Турции, России, Израиля, Германии и других стран уже пользуются этими возможностями.

Разнообразный инвестиционный ландшафт Азербайджана дополняется налоговыми льготами. Иностранные инвесторы могут быть уверены, что в Азербайджане действуют надежные законы и нормативные акты, защищающие их права и интересы.

В целом, согласно отчету Международного валютного фонда за 2024 год, Азербайджан вошел в семерку стран, наиболее благоприятных для инвестиций. Это свидетельствует о том, что Азербайджан продолжит усилия по повышению своей инвестиционной привлекательности, что приведет к расширению возможностей для привлечения инвестиций в будущем.