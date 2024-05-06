Баку выбран "Спортивной столицей" мира на 2026 год

БАКУ /Trend/ - Федерация европейских спортивных столиц и городов выбрала Баку "Спортивной столицей" мира на 2026 год.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на İdman.biz, в официальном письме, направленном сегодня международной организацией, говорится, что кандидатура города Баку подтверждена.

Высоко оценены образцовые действия, предпринятые для укрепления здоровья населения в Азербайджане, существующей спортивной инфраструктуры в соответствии с высокими стандартами, популяризации спорта.

Отметим, что в конце следующего года в Европейском парламенте в Брюсселе (Бельгия) планируется провести официальную церемонию презентации Баку как «Спортивной столицы» мира на 2026 год.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!