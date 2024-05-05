В Баку завершился Международный кукольный фестиваль "Hadi Poyrazoğlu və Qaragöz", стартовавший в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре кукол имени Абдуллы Шаига состоялось закрытие третьего Международного фестиваля кукольных театров "Hadi Poyrazoğlu və Qaragöz", который был проведен в апреле в городах Турции – Стамбуле и Анкаре, сообщает Trend Life.

Цель фестиваля, организованного при поддержке Министерства культуры и туризма Турции, Национальной комиссии Турции по делам ЮНЕСКО и TIKA (Турецкое агентство по сотрудничеству и координации), объединение представителей кукольных театров, популяризация их национальных кукольных театральных традиций, а также создание основы для реализации новых совместных проектов. Наш коллектив представил два интересных спектакля – театр марионеток по произведению Мирзы Фатали Ахундзаде "Мусье Джордан и Дервиш Мастали Шах" и азербайджанскую народную сказку "Меликмемед". В фестивале также приняли участие кукольные театры и группы художников из Италии и Германии.

Организаторы фестиваля и известные деятели театра и культуры братской страны посетили Азербайджан и в течение двух дней выступили перед юными бакинскими зрителями.

На торжественной церемонии закрытия фестиваля зрители увидели красочные сценки в презентации гостей, спектакль о приключениях Гадживата и Каракёза, а также концертную программу воспитанников театра Oyuq под руководством Саиды Хагвердиевой. Представитель UNIMA (Международный союз кукольных и теневых театров), директор театра Рашад Ахмедзаде вручил благодарственные дипломы и памятные подарки представителям искусства Турции за высокий уровень организации фестиваля, вклад в укрепление связей между двумя братскими странами в области театра кукол.

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