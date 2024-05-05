Макрон обсудил с Нетаньяху освобождение заложников в секторе Газа

БАКУ /Trend/ - Президент Франции Эммануэль Макрон призвал израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху завершить текущие переговоры с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, говорится в сообщении Елисейского дворца, передает Trend.

Согласно информации, что Макрон подчеркнул важность освобождения заложников как приоритетной задачи и выразил полную поддержку посредническим усилиям. Он также призвал к прекращению израильских операций в регионе.

Макрон обсудил с Нетаньяху необходимость достижения соглашения, которое бы гарантировало освобождение заложников, защиту гражданских лиц и региональную деэскалацию.