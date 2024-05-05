Кубок Европы в Баку: первое место среди юниорок в упражнениях с булавами заняла спортсменка из Израиля

БАКУ /Trend/ - Первое место среди юниорок на Кубке Европы по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с булавами заняла Алона Таль Франко из Израиля, сообщает в воскресенье Trend. Результат грации в финале данной программы составил 30.950 балла.

Второе место с результатом 30.900 балла заняла Амалия Лика, представляющая Румынию. На третьей позиции расположилась Дара Малинова из Болгарии, выступление спортсменки судьи оценили на 30.800 балла.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!