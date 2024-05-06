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В проливе Босфор приостановлено движение судов

Турция Материалы 6 мая 2024 09:28 (UTC +04:00)
В проливе Босфор приостановлено движение судов

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В проливе Босфор приостановлено движение судов.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, движение судов в проливе Босфор временно ограничено в обоих направлениях из-за неисправности рулевого управления грузового судна "Brabus" у Северного входа в пролив.

В Главном управлении береговой охраны Турции сообщили, что на место происшествия незамедлительно были направлены буксирное судно RESCUE-10 и быстроходное спасательное судно KRGM-8.

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