В Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров Кубка Европы по художественной гимнастике, сообщает в воскресенье Trend. Были награждены гимнастки в возрастной категории "юниорки", завоевавшие медали в отдельных видах.

На высшую ступень пьедестала почета в упражнениях с обручем поднялась Алона Таль Франко (Израиль), на второй позиции расположилась Амалия Лика (Румыния), третье место заняла Дара Малинова (Болгария).

Награды вручили президент Объединенной Федерации гимнастики Грузии Константин Лашхи, экс-президент Федерации гимнастики Португалии Жуан Паоло Роча, член Технического комитета по художественной гимнастике Европейской гимнастики (European Gymnastics) Изабель де Коссио.

В упражнениях с мячом золотую медаль завоевала Мейталь Мааян Сумкин (Израиль), серебряная награда у Илахи Бахадировой (Азербайджан), "бронзу" завоевала Магдалена Валкова (Болгария).

Награды вручили президент Федерации гимнастики Коста-Рики Ивет Лорена Вильярреаль Гуадамуз, член Технического комитета по художественной гимнастике Европейской гимнастики (European Gymnastics) Элисо Бедошвили, заведующая кафедрой теории и методики гимнастики Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта Гюрка Ганчева.

Первое место в упражнениях с булавами заняла Алона Таль Франко (Израиль), на второй позиции расположилась Амалия Лика (Румыния), третье место заняла Дара Малинова (Болгария).

Награды вручили президент Технического комитета по художественной гимнастике Европейской гимнастики (European Gymnastics) Евангелия Трикомити, член Исполнительного комитета Европейской гимнастики (European Gymnastics) Тзедеф Кинерет, член Технического комитета по художественной гимнастике Европейской гимнастики (European Gymnastics) Александра Пискупеску.

Золотую медаль в программе с лентой завоевала Мейталь Мааян Сумкин (Израиль), "серебро" у Шамс Агагусейновой (Азербайджан), бронзовой награды удостоена Амалия Лика (Румыния).

Награды вручили президент Федерации гимнастики Монтенегро Весна Радонич, член Технического комитета по художественной гимнастике Европейской гимнастики (European Gymnastics) Кристиана Тодорова, спортивный посол в Азербайджана Алия Пашаева.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике прошел 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях приняли участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступили в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

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