Между Европейским Инвестиционным Банком, крупнейшим финансовым институтом мира и Банк Республика заключено соглашение о сотрудничестве!

В рамках соглашения Банку Республика будет выделен кредит в размере 10 миллионов евро с целью поддержки предпринимателей в стране.

EIB Global, подразделение Европейского Инвестиционного Банка (ЕИБ) по финансированию деятельности за пределами Европейского Союза, заключило кредитное соглашение на сумму 10 миллионов евро с Банком Республика для поддержки микро, малых и средних предприятий (ММСП) в Азербайджане. Это соглашение направлено на укрепление финансовой поддержки малого бизнеса на выгодных условиях и с возможностью выдачи кредитов в национальной валюте, что способствует стимулированию инвестиций, росту и созданию рабочих мест.

Кредит предоставляется в рамках Инициативы ЕИБ по работе с ММСП на Южном Кавказе, целью которой является улучшение доступа к финансированию для ММСП. Инициатива будет стимулировать конкуренцию в банковском секторе и повысит качество и количество финансовых источников доступных для малого бизнеса. Предоставленный кредит будет способствовать созданию примерно 26 500 рабочих мест на Южном Кавказе, способствуя экономическому росту, инициированному частным сектором и укрепит социальную интеграцию.

Это соглашение поможет достижению целей Экономического и Инвестиционного Плана (EIP) Европейского Союза для Восточного Партнерства в соответствии с флагманской инициативой по поддержке 25 000 ММСП в Азербайджане.

Вице-президент ЕИБ Тереза Червиньска, отвечающая за деятельность банка в Азербайджане, отметила: «ЕИБ рад поддерживать малый бизнес в Азербайджане. Благодаря партнерству с Банком Республика выделенный кредит усилит финансовую доступность малообеспеченных ММСП и увеличит их вклад в экономику. Кредит будет способствовать развитию диверсифицированной, устойчивой и инновационной экономики в соответствии с Экономическим и инвестиционным планом ЕС в стране».

Герт Ян Коопман, генеральный директор по вопросам соседства и переговоров о расширении в Европейской Комиссии отметил: «ЕС уделяет большое внимание поддержке микро, малых и средних предприятий – ключевой части реализации Экономического и инвестиционного плана ЕС в Азербайджане. Этот кредит является важной вехой в деятельности ЕИБ в Азербайджане и возможностью поддержать бизнес и экономическое развитие, улучшая условия жизни по всей стране».

Председатель Правления «Банка Республика» Тариэль Исмайлов подчеркнул: «Мы горды тем, что являемся ключевым банком-партнером в Азербайджане для ЕИБ, самой большой финансовой организации в мире. Подписание данного соглашения - это очередной важный показатель уверенности международных финансовых институтов как в устойчивости банковской системы страны, так и в надежности «Банка Республика». Привлеченные средства позволят нам усилить кредитную поддержку приоритетного для нас реального сектора, в частности, малого и среднего бизнеса, и тем самым внести свой вклад в развитие экономики страны»

Информация о Банке Республика

Банк Республика создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлен крупнейший финансовый институт Германии - Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe). Банк имеет один из наиболее высоких международных рейтингов в банковском секторе Азербайджана – рейтинг "В2" с прогнозом "Стабильный" от Moody's.

Информация О ЕИБ и EIB Global

Европейский Инвестиционный Банк (ЕИБ) — учреждение долгосрочного финансирования Европейского Союза, принадлежащее его государствам-членам. Он обеспечивает долгосрочное финансирование для надежных инвестиций для достижения политических целей ЕС, поддерживая проекты в четырех приоритетных областях: инфраструктура, инновации, климат и окружающая среда, а также МСП.

EIB Global — это специализированное подразделение Группы ЕИБ, занимающееся усилением воздействия международного партнерства и финансирования развития, способствуя реализации трех главных приоритетов Европейского Союза: «Европейского зеленого курса», «Глобальных ворот» и рабочих мест, а также устойчивого и инклюзивного роста. В рамках Team Europe EIB Global способствует укреплению прочных и целенаправленных партнерских отношений с другими финансовыми институтами развития и гражданским обществом в тесном сотрудничестве с другими многосторонними банками развития. EIB Global сближает ЕИБ с местными жителями, компаниям и учреждениям через офисы по всему миру.