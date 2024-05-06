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В Азербайджане за допуск к фармдеятельности без сертификата предусмотрен штраф

Общество Материалы 6 мая 2024 20:40 (UTC +04:00)
В Азербайджане за допуск к фармдеятельности без сертификата предусмотрен штраф

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Лица, участвующие в выписке лекарственных средств по рецепту и отпуске лекарственных средств, должны иметь высшее медицинское, высшее или среднее фармацевтическое образование соответственно, а также иметь сертификат, если с даты выдачи документа, подтверждающего их образование, прошло более 5 лет.

В ответ на запрос Trend в Центре аналитической экспертизы министерства здравоохранения Азербайджана сообщили, что за допуск к практической медицинской и фармацевтической деятельности лиц (работников), не прошедших сертификацию в соответствии с законодательством, должностные лица штрафуются в размере от 800 до 1000 манатов, юридические лица - от 6000 до 8000 тысяч манатов.

Отметим, что согласно поправкам в закон "О лекарственных средствах", в рецептах предусматривается указание не названий лекарственных средств, а их компонентов. В настоящее время из-за поэтапной трансформации в системе "электронный рецепт" (reseptim.az) рецепты временно выписываются врачами как на бумажном носителе, так и в электронном порядке. Однако после завершения поэтапного перехода на эту систему в течение года рецепты будут выписываться только в электронном виде.

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