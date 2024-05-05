В Центре Гейдара Алиева состоялся грандиозный праздничный концерт, посвященный 20-летию Фонда Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева состоялся грандиозный праздничный концерт "20 ilin sədası" с участием мастеров искусств, посвященный 20-летию Фонда Гейдара Алиева, сообщает Trend.

Среди гостей были видные государственные и общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

На открытии торжественного вечера был представлен видеоматериал, посвященный жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева, в честь которого был назван Фонд и возглавляет который Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Фонд Гейдара Алиева был создан исходя из назревшей необходимости в выражении уважения и почтения памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, отражении его богатого духовно-нравственного наследия, стремления подчеркнуть значимость для Азербайджана философии "азербайджанства" Гейдара Алиева, передаче новым поколениям идей национальной государственности. Фонд Гейдара Алиева, функционирующий с 2004 года, принимает активное участие в строительстве нового общества, вносит вклад в социально-экономическое развитие страны благодаря реализации различных проектов в области образования, здравоохранения, культуры, спорта, науки и технологии, экологии, социальной и других сферах.

В работе Фонда Гейдара Алиева, который за 20 лет своей деятельности под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, основываясь на идеях великого лидера Гейдара Алиева, добился значительных успехов своими важными проектами во всех сферах жизнедеятельности в стране и в международной сфере, а главное завоевал любовь и доверие людей, особое значение имеет сохранение национально-культурных, духовных ценностей и их продвижение.

Фонд Гейдара Алиева внес большой вклад в развитие сферы культуры, и концерт, который будет проведен в честь 20-летия Фонда, можно считать демонстрацией лишь небольшой части этих достижений.

Об этом говорили в своих выступлениях участники программы посредством видеоматериалов, предваряя свое выступление на сцене Аудиториума Центра Гейдара Алиева, выражая признательность за реализацию значимых проектов, развитие и пропаганду культуры во всем мире, заботу и внимание Президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Фонд Гейдара Алиева за время своей деятельности всегда оказывал поддержку молодым талантам, сфере культуры и искусства, реализовывал проекты, направленные на широкую популяризацию азербайджанской культуры. Внес огромный вклад в поддержку азербайджанской молодежи как в получении образования, так и в участии в международных конкурсах и фестивалях. Благотворительные акции всегда высоко оценивались обществом. Проекты в отдельных сферах, в том числе конкурсы мугама, проекты, связанные с национальной, классической и джазовой музыкой, различные музыкальные фестивали, способствовали выявлению новых талантов, их развитию.

Особо отметим, что выступали и говорили теплые слова деятели искусства, творчеству которых Фонд Гейдара Алиева оказал поддержку – народные артисты Ариф Бабаев, Фархад Бадалбейли, Эльчин Азизов, Мурад Адыгёзалзаде, Ялчин Адигезалов, Рауф Абдуллаев, Азер Зейналов, Самир Джафаров, Нураддин Мехтиханлы, Мансум Ибрагимов, Энвер Садыгов, Сакина Исмайлова, заслуженные артисты Эмиль Афрасияб, Тайяр Байрамов, Фуад Ибрагимов,Эльвин Ходжа Ганиев, Джейла Сеидова, Сахиб Пашазаде, Азер Заде, Ильхам Назаров, Шахрияр Иманов, Исфар Сарабский, Вагиф Алиев, Руслан Гусейнов, молодые таланты и лауреаты международных конкурсов Самед Эйвазлы, Мустафа Мехмандаров, Джавид Самедов, Айтян Магеррамова, Рашад Ибрагимов, Тебриз Юсубов, Эмин Джабраилов, Миралам Мираламов, Бахруз Зейналов, Гюллю Мурадова, Сабина Арабли, Сархан Буньятзаде, Вургун Векилов, Нисбет Садраева, Илаха Рустамова, Хаял Гусейнов, Фуад Азиззаде, Мирали Сеидзаде, Орхан Гусейнли. Выступления сопровождались кадрами о 20-летней плодотворной деятельности Фонда Гейдара Алиева.

В концертной программе приняли участие Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли, Государственная хоровая капелла под управлением народной артистки Гюльбаджи Имановой, детский хор Государственной детской филармонии под заслуженного деятеля искусств Диляры Алиевой. Под овации зрителей прозвучали произведения азербайджанских и мировых классиков. В заключении зал стоя приветствовал участников концертной программы и 20-летие Фонда Гейдара Алиева.

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