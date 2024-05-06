Коллекции золотых монет ЗАО «AzerGold» представлены в Соединенном Королевстве (ФОТО)

Коллекции золотых монет Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» представлены в рамках традиционного «Виндзорского Королевского конного шоу», которое ежегодно проводится в Великобритании в мае. На мероприятии, проведенном в городе Виндзор графства Беркшир, на территории одноименного исторического замка, при поддержке Фонда Гейдара Алиева, организации Федерации конного спорта Азербайджанской Республики гостям было поведано о богатом культурном наследии нашей страны.

В павильоне «Azerbaijan Cultural», посвященном истории, культуре и различным видам искусства страны, также были представлены золотые и серебряные коллекции ЗАО «AzerGold»

Они были с большим интересом встречены гражданами Великобритании, а также гостями из разных стран, которые посетили национальный уголок. Посетителям выставки была предоставлена подробная информация об уникальной золотой монете «Величайшее наследие длиною в век», выпущенной в формате 3D на основе технологии «Smartminting» по случаю 100-летия со дня рождения Общенационального Лидера Гейдара Алиева, монетах «Центр Гейдара Алиева», «Гобустан», «Карабахский ковер: Челеби», а также «Карабахские жемчужины», «Шуша» и «Узун Гасан» и других изделиях, пропагандирующих современность, историю и искусство, древние традиции Азербайджана, даны ответы на интересующие их вопросы.

Отметим, что «Виндзорское Королевское конное шоу» и мероприятия, организованные в его рамках, посетили более 30 000 зрителей.