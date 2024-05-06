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В Губадлы обнаружен фрагмент кости

Политика Материалы 6 мая 2024 14:49 (UTC +04:00)
В Губадлы обнаружен фрагмент кости

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Проводится расследование по факту обнаружения фрагмента кости на территории Губадлинского района.

Как сообщили в понедельник Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана, в прокуратуре Губадлинского района проводится расследование по факту обнаружения 5 мая черепа, предположительно принадлежащего человеку, во время проведения работ по разминированию на территории освобожденного от оккупации села Ханлыг Губадлинского района.

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