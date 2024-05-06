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Названо количество мин, обнаруженных на освобожденных территориях Азербайджана за неделю

Общество Материалы 6 мая 2024 14:05 (UTC +04:00)
Названо количество мин, обнаруженных на освобожденных территориях Азербайджана за неделю

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) опубликовало еженедельную информацию о гуманитарных операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили в понедельник Trend в ANAMA, за период с 29 апреля по 5 мая 2024 года на освобожденных от оккупации территориях было обнаружено и обезврежено 53 противотанковых и 26 противопехотных мин, а также 378 неразорвавшихся боеприпаса. Были очищены от мин 2046,3 гектара земли.

Отметим, что операции по разминированию проводили Агентство по разминированию, министерство обороны, министерство по чрезвычайным ситуациям и Государственная пограничная служба Азербайджана.

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