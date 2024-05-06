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США прекратили поставки оружия в Израиль

США Материалы 6 мая 2024 05:44 (UTC +04:00)
США прекратили поставки оружия в Израиль

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Впервые с 7 октября 2023 года администрация США на этой неделе приостановила поставки оружия Израилю, сообщили два израильских чиновника, передает Trend.

По их словам, этот шаг серьезно обеспокоил израильские власти, и они начали изучать причины задержки поставок снарядов.

Они отметили, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Израиль провел «жесткий разговор» с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу военной операции в Рафахе, к югу от сектора Газа.

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