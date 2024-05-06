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Токаев совершит визит в Сербию

Казахстан Материалы 6 мая 2024 16:25 (UTC +04:00)
Токаев совершит визит в Сербию

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Мадина Усманова
Мадина Усманова
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АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует посетить Сербию во второй половине 2024 года.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на Акорду, об этом стало известно по итогам телефонных переговоров Токаева с Президентом Сербии Александаром Вучичем.

Так, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества, включая реализацию ранее достигнутых договоренностей и организацию визита Президента Казахстана в Белград во второй половине года.

Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных тем региональной и международной повестки дня.

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