Армянский сапер подорвался на мине в селе Хейримли Газахского района

БАКУ /Trend/ - Армянский сапер подорвался на мине во время проведения работ по разминированию в селе Хейримли Газахского района.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян отметил, что угрозы жизни пострадавшего нет.

Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

На начальном этапе процесса делимитации Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) – Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) – Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) – Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) – Гызылгаджилы (АР) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!