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Кубок Европы в Баку: первое место в упражнениях с булавами заняла Стилиана Николова из Болгарии

Общество Материалы 5 мая 2024 12:13 (UTC +04:00)
Кубок Европы в Баку: первое место в упражнениях с булавами заняла Стилиана Николова из Болгарии

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Первое место на Кубке Европы по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с булавами заняла Стилиана Николова, представляющая Болгарию, сообщает в воскресенье Trend. Результат грации в данной программе составил 34.500 балла.

На второй позиции расположилась гимнастка София Раффаэли из Италии, ее выступление судьи оценили на 34.350 балла. Третье место с результатом балла 33.050 балла заняла Вера Туголукова из Кипра.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

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