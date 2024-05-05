Кубок Европы в Баку: среди юниорок первое место в упражнениях с обручем заняла грация из Израиля

БАКУ /Trend/ - Первое место на Кубке Европы по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с обручем среди юниорок заняла гимнастка Алона Таль Франко из Израиля, сообщает в воскресенье Trend. Результат грации в финале данной программы составил 33.850 балла.

На второй позиции расположилась Амалия Лика, представляющая Румынию, ее результат составил 32.550 балла. Третье место заняла Дара Малинова из Болгарии, выступление гимнастки судьи оценили на 31.700 балла.

Азербайджанская грация Говхар Ибрагимова в финале упражнений с обручем с результатом 28.850 балла заняла седьмую позицию.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

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